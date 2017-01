Mau tempo

Dez pessoas morreram de frio no domingo na Polônia, onde as temperaturas permaneceram em algumas regiões abaixo dos 20 graus negativos, anunciou o Centro de Segurança Governamental (RCB).

No sábado, as autoridades haviam informado sobre o falecimento de outras 10 pessoas. "A quantidade de vítimas de hipotermia chegou a 65 pessoas" desde 1 de novembro, segundo o breve comunicado do RCB.



O governo reiterou a necessidade de estar atento às pessoas que precisam de ajuda, em particular as pessoas desabrigadas.

A Europa sofre uma onda de frio glacial, com temperaturas polares, que no sábado também provocaram a morte de sete pessoas na Itália.