Popularidade de Trump é uma das mais baixas para um presidente em décadas

O presidente eleito Donald Trump vai assumir a Casa Branca com pouca aprovação e a menor porcentagem em termos de popularidade para um presidente em décadas, revelam pesquisas divulgadas nesta terça-feira, evidenciando a profunda divisão existentes entre os americanos.

A pesquisa CNN/ORC mostra que Trump está a mais de 20 pontos das classificações de seus predecessores mais recentes e 44 pontos abaixo da pontuação obtida pelo presidente Barack Obama quando se preparava para retornar à Casa Branca em 2009, segundo a CNN.

Trump criticou de imediato os resultados da pesquisa, que tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



"As mesmas pessoas que fizeram as falsas pesquisas eleitorais, e que estavam tão equivocadas na época, agora estão fazendo pesquisas de classificação de aprovação, que estão erradas como as de antes", afirmou no Twitter.

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before.