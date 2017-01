Trump nega que Rússia tenha informações comprometedoras sobre ele

Estados Unidos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, desqualificou nesta quarta-feira as acusações do FBI (a Polícia Federal norte-americana) de que a inteligência russa teria informações comprometedoras contra ele. No Twitter, Trump disse que as denúncias são "infundadas" e foram bancadas por adversários políticos.

"A Rússia jamais tentou ter influência sobre mim. NÃO TENHO NADA COM A RÚSSIA - NENHUM ACORDO, NENHUM CRÉDITO, NADA DE NADA!", afirmou Trump no Twitter, ao reagir às informações não confirmadas que circulam nos meios de comunicação.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de janeiro de 2017

"As agências de inteligência jamais deveriam permitir que essas falsas notícias 'vazem' para o público. Um último disparo contra mim. Estamos vivendo na Alemanha nazista", acrescentou.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de janeiro de 2017

A nova polêmica que envolve o relatório norte-americano sobre a interferência russa nas eleições surgiu depois que a imprensa local publicou, nessa terça-feira, entrevistas anônimas. Nelas, agentes do FBI afirmam que o governo da Rússia tem uma espécie de dossiê com informações comprometedoras sobre Donald Trump.

Os dados em mãos de agentes russos diriam respeito a escândalos envolvendo atividades sexuais do presidente eleito e poderiam ser usadas, segundo os agentes entrevistados, para chantagear Trump.

No Twitter, Donald Trump voltou a afirmar que o relatório e as supostas denúncias teriam sido fabricadas e pagas por seus adversários políticos.

O presidente eleito deve dar hoje a primeira entrevista coletiva, um dia depois de o presidente Barack Obama ter feito o discurso de despedida.

*AFP e Agência Brasil