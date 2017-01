Turquia prende autor do massacre em boate de Istambul

Terrorismo

Polícia divulgou fotos do suspeito pelo atentado

Polícia divulgou fotos do suspeito pelo atentado Foto: Reprodução / DOGAN NEWS AGENCY/AFP

A polícia turca deteve o autor do massacre que deixou 39 pessoas mortas em uma boate de Istambul na passagem do Ano-Novo, informou na noite desta segunda-feira o canal de TV estatal TRT.

Leia mais

Estado Islâmico reivindica massacre em boate em Istambul

Conheça a boate Reina, famosa casa noturna de Istambul onde atirador matou 39 pessoas

Sobrevivente narra horror para escapar de boate turca



O autor do massacre reivindicado pelo grupo Estado Islâmico estava com seu filho de quatro anos em um apartamento no bairro de Esenyurt e foi detido durante uma batida policial, segundo a TRT.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP