Brasileiro descreve como foi ficar mais de três horas sem poder sair da London Eye após atentado

Momentos de tensão

O médico gaúcho Guilherme Zenker, 28 anos, estava na London Eye, roda-gigante utilizada para observar Londres de cima, no momento do atentado terrorista que acabou com quatro mortos e ao menos 20 feridos na capital britânica nesta quarta-feira. Zenker e outras pessoas que estavam dentro da roda-gigante ficaram mais de três horas impossibilitados de sair da estrutura, considerada uma das principais atrações turísticas de Londres. O local foi interditado pelas autoridades locais por questão de segurança.



Zenker, que estava com dois amigos na London Eye no momento do ataque, é natural de Guaíba, na Região Metropolitana, mora em Xangri-lá, no Litoral Norte, e está em férias Inglaterra.



Leia o relato de Zenker:



"No início, a gente não tinha muita noção. Quando parou a London Eye, eu nem tinha percebido o tumulto na ponte. Tinha visto alguma coisa estranha, uns policiais. Daí parou (a London Eye), mas achamos que ia parar apenas por um instante, só que começou a aumentar o movimento policial. Passamos a acompanhar pela internet, nos sites de notícias locais, daí começamos a ver que a situação ficou meio tensa, com vários feridos, uma morte, duas mortes. Agora, parece que são quatro. Por questão de segurança, eles trancaram a London Eye.



Tivemos o azar de sermos os últimos a entrar. Depois da gente, começaram a bloquear a entrada. Então, fomos os últimos a sair. Levamos mais de três horas, porque ela (a London Eye) começava a se movimentar, parava e descia cada carrinho de uma vez. Fomos os últimos.



Depois, fomos para um salão com os policiais, todos bem tranquilos. Perguntaram (os policiais) de onde éramos, nosso endereço, pegaram passaporte. Também perguntaram se vimos alguma coisa de lá de cima, algo suspeito.



O policiamento na cidade está maior, é sirene para tudo quanto é lado, mas o povo está tranquilo pelo que eu vejo. Dentro da London Eye, as pessoas não estavam muito desesperadas, a não ser uma moça que estava com muita vontade de ir no banheiro, mas acho que elas não tinham muita noção do que aconteceu".

*Zero Hora