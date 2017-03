FOTOS: FBI divulga imagens inéditas do Pentágono no atentado de 11 de setembro

Voo 77

Fotografias nunca antes vistas do ataque de 11 de setembro de 2001 ao Pentágono foram divulgadas nesta semana pelo FBI (a Polícia Federal americana) e mostram a situação enfrentada pelas equipes de resgate.



Vinte e sete imagens do fatídico dia revelam muros destruídos, grandes incêndios e a parte interior da sede do Departamento de Defesa completamente arrasada.

O avião da American Airlines que atingiu o Pentágono foi o primeiro dos quatro sequestrados por grupos da Al-Qaeda, e que foram usados como armas no pior ataque terrorista já ocorrido em território americano.

Quando o Pentágono foi atingido, duas outras aeronaves já voavam em direção ao World Trade Center, em Nova York; a quarta aeronave caiu em um campo na Pensilvânia após os passageiros lutarem contra os sequestrados.

O voo 77 da American Airlines que saiu do Aeroporto Internacional de Dulles bateu no muro oeste do Pentágono, matando todas as 64 pessoas que estavam a bordo do avião, incluindo o cinco sequestradores, e as 125 pessoas em solo.

Uma foto chocante mostra uma bandeira americana em meio aos destroços de concreto e metal que eram retirados por um trator.

Outra fotografia mostra os socorristas agachados enquanto as chamas consumiam a parte oeste do edifício.

Em uma terceira imagem, funcionários das equipes de resgate com capacetes e máscaras de gás observavam cães farejando os escombros em busca de sobreviventes e corpos das vítimas.

Ao todo, cerca de três mil pessoas morreram nos ataques, a maior parte delas no World Trade Center.