Homem é detido após tentar invadir a Casa Branca

Mundo

Um homem foi detido na última sexta-feira após tentar entrar na Casa Branca, enquanto o presidente Donald Trump estava no local. Segundo o serviço secreto americano, o intruso carregava uma mochila durante a ação.



— O serviço secreto fez um grande trabalho — disse Trump neste sábado à imprensa no seu clube de golfe no estado da Virgínia, assegurando que o detido tem "problemas mentais".



O suspeito foi detido por agentes secretos depois de conseguir escalar uma cerca exterior do perímetro, antes de meia-noite.



Leia mais:

Luiz Antonio Araujo: Temer e o mundo de ontem

Donald Trump promete avanços para acabar com o Obamacare

Duplo atentado em Damasco deixa pelo menos 30 mortos



As autoridades não encontraram material perigoso na mochila do intruso, e, após buscas, consideraram que o campo de complexo presidencial estava seguro. O suspeito foi identificado como Jonathan Tran, 26 anos, da Califórnia.



O suspeito teria dito a polícia que era "um amigo do presidente" e tinha convite. Trump estava na Casa Branca quando foi notificado da situação, disse aos jornalistas seu porta-voz, Sean Spicer.



O secretário de Segurança Interior, John Kelly, também foi informado sobre o incidente. Em setembro de 2014, um veterano de guerra com problemas mentais conseguiu entrar na Casa Branca com uma faca no bolso, depois de pular a cerca e atravessar o jardim correndo.



Nos próximos meses, prevê-se um reforço da cerca ao redor da Casa Branca, considerada um dos pontos fracos da segurança da residência do presidente dos Estados Unidos.



*AFP