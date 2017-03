Parlamento britânico aprova lei do Brexit

Mundo

As duas câmaras do Parlamento britânico aprovaram, nesta segunda-feira, a lei que permitirá ao governo da primeira-ministra Theresa May iniciar a ruptura com a União Europeia.

A primeira-ministra poderá notificar — a partir desta terça-feira — a saída dos britânicos da UE, abrindo assim os dois anos de negociações correspondentes, mas a comunicação oficial deve ocorrer apenas no final de março, segundo um assessor de May.



*AFP