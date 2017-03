Presidente da Coreia do Sul sofre impeachment  

Destituição

A Corte Constitucional da Coreia do Sul confirmou nesta sexta-feira a destituição da presidente Park Geun-Hye, envolvida em um escândalo de corrupção que levou a seu afastamento do cargo, por decisão do Parlamento, em dezembro passado.

As ações de Park "constituem um grave atentado ao espírito (...) da democracia e ao Estado de Direito", declarou o presidente da Corte Constitucional, Lee Jung-Mi. "A presidente Park Geun-Hye (...) foi destituída".

