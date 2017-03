Secretário-geral da ONU pede mais "solidariedade internacional" por conflito em Mossul

Diplomacia

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, pediu, nesta sexta-feira, uma maior "solidariedade internacional" com os habitantes de Mossul, após meses de combates mortíferos na segunda maior cidade do Iraque.

— Não temos os recursos necessários para apoiar estas pessoas, nem a solidariedade internacional exigida — disse Guterres aos jornalistas no campo de deslocados iraquiano de Hasan Sham, a leste de Mossul, onde fica o último reduto do grupo Estado Islâmico no Iraque. — Infelizmente, nosso programa aqui só está financiado em 8% (de sua totalidade). Isso mostra o quão limitados os nossos recursos são — disse.

Na quinta-feira, no primeiro dia de visita ao Iraque, Guterres se reuniu em Bagdá com o primeiro-ministro, Haider al Abadi, e outras autoridades do país.

Leia mais

Suprema Corte da Venezuela assume funções do Parlamento

Ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye é presa por corrupção

Copiloto passa mal e morre durante voo nos Estados Unidos



A ida da principal autoridade ao Iraque ocorre no momento em que as forças iraquianas tentam, há cinco meses, tomar Mossul dos extremistas do grupo Estado Islâmico, que controlam a cidade desde 2014.

O conflito provocou o deslocamento de mais de 200 mil pessoas desde o início da ofensiva das forças iraquianas, em fevereiro. A operação tenta recuperar a parte ocidental da cidade, e aumenta os temores de uma grave crise humanitária.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP