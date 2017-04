Após crise na Venezuela, Mercosul aplica cláusula democrática

Mundo

Os chanceleres da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, países integrantes do Mercosul, ativaram a cláusula democrática com relação à Venezuela no Mercosul, segundo informações da Folha de S.Paulo. Em declaração conjunta, eles exigiram que o governo da Venezuela adote medidas concretas para restabelecer a separação dos poderes, o respeito ao cronograma eleitoral e a garantia aos direitos humanos



Os ministros das Relações Exteriores Rodolfo Nin Novoa (Uruguai), Eladio Loizaga (Paraguai), Aloysio Nunes (Brasil) e Susana Malcorra (Argentina) se reuniram em Buenos Aires neste sábado para analisar de forma "urgente" a situação institucional da Venezuela. Malcorra reforçou que a "cláusula democrática do Mercosul não implica a expulsão do Estado em questão, e sim um acompanhamento da situação, em busca de soluções pela via do diálogo".

A reunião foi convocada nesta sexta-feira, em reação à decisão da Corte Suprema de Justiça da Venezuela de emitir sentença que limitava os poderes do Parlamento e a imunidade dos deputados venezuelanos. A declaração dos países do Mercosul, no entanto, ocorreu poucas horas depois de a Corte ter revogado sua decisão.

Em entrevista à imprensa, a chanceler Argentina leu a declaração conjunta que, entre outros pontos, reafirmou os princípios da Cláusula Democrática do Mercosul e reiterou solidariedade com a Venezuela pela crise política, social, institucional e de abastecimento que o país vem enfrentando.

