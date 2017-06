Corpo é encontrado no Rio Tâmisa durante busca de vítima francesa do atentado de Londres

Londres

A polícia britânica informou, nesta quarta-feira (7), que encontrou um corpo no Rio Tâmisa, a dois quilômetros do local do atentado de sábado (3) em Londres, enquanto procurava o francês Xavier Thomas, desaparecido desde o ataque.

"A identificação formal ainda não aconteceu, mas a família de Thomas foi informada sobre a descoberta de um corpo", afirmou a polícia em um comunicado.

A descoberta pode elevar a oito o número de vítimas fatais do atentado na London Bridge e no Borough Market.

Caso seja confirmado que o corpo é de Xavier Thomas, de 45 anos, seriam conhecidas as identidades de quase todas as vítimas, com exceção de uma. Até o momento são três franceses, dois australianos, um britânico e uma canadense.

A família do espanhol Ignacio Echeverría, de 39 anos, desaparecido após o atentado, continua sem notícias do homem.

O ministro espanhol do Interior, Juan Ignacio Zoido, chamou de "desumana" a situação dos parentes de Echeverría, ao criticar a lentidão do processo de identificação das vítimas.

