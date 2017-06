FOTOS: ingleses depositam flores na London Bridge em homenagem a vítimas de atentado

Reino Unido

Desde o atentado do último sábado (3), moradores de Londres vêm deixando flores na London Bridge em homenagem às vítimas do ataque que deixou sete mortos e 48 feridos. No início da noite desta segunda-feira (5), os ingleses farão uma vigília nas proximidades da ponte em que três homens atropelaram pedestres, antes de esfaquear pessoas no Borough Market.



Segundo o jornal Evening Standard, a vigília terá a participação de policiais, líderes cívicos e comunitários. O público fará a homenagem às vítimas do ataque no Potters Fields Park, perto do Rio Tâmisa, às 18h (horário local). Está previsto um minuto de silêncio às 18h20min.

Polícia britânica identifica autores do atentado em Londres



O atentado de sábado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Os três agressores foram mortos pela polícia no local do ataque.

O atentado em Londres ocorre menos de duas semanas depois da ofensiva em Manchester, na saída do show de Ariana Grande, em que 22 pessoas morreram. No domingo (4), a cantora norte-americana fez um show beneficente em homenagem às vítimas do ataque.



Em março, um ataque em frente ao Parlamento britânico deixou quatro mortos.

