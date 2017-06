Doze pessoas são detidas em Londres na investigação do atentado deste sábado

Terrorismo

A polícia britânica anunciou neste domingo (4) a detenção de 12 pessoas na zona leste de Londres na investigação do atentado de sábado (3), que deixou sete mortos na capital da Inglaterra. Além das vítimas fatais, 48 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

Policiais armados permanecem de plantão na London Bridge Foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Agentes da unidade antiterrorista da Polícia Metropolitana realizaram a detenção de "12 pessoas no bairro de Barking, zona leste de Londres, em conexão com os incidentes da noite passada na London Bridge e na área do Borough Market", anunciou a polícia em um comunicado. As operações prosseguem no bairro.



No ataque deste sábado (3), três homens atropelaram com uma van os pedestres na London Bridge, antes de descer do veículo para esfaquear várias pessoas no Borough Market, em uma área de bares e restaurantes ao redor do mercado. Os três suspeitos dos atentados foram mortos pela polícia britânica.

Mulheres são detidas e conduzidas pela polícia de um endereço no bairro de Barking Foto: Justin TALLIS / AFP

O ataque aconteceu a quatro dias das eleições legislativas e foi o segundo no Reino Unido em menos de duas semanas, depois do que aconteceu em Manchester no dia 22 de maio em um show da cantora Ariana Grande. A ação terrorista deixou 22 mortos.

Polícia forense seguem trabalhando nas proximidades do Borough Market Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Apesar do ocorrido, a primeira-ministra britância Theresa May anunciou que as eleições legislativas acontecerão na próxima quinta-feira (8) como estava previsto. Ela atribuiu o atentado deste sábado (3) ao "extremismo islamita".