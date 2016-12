Polícia do Rio de Janeiro investiga se corpo carbonizado é do embaixador da Grécia no Brasil

Geral

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou, nesta quinta-feira, um carro com um corpo calcinado que pode ser do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, visto pela última vez na segunda-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

"A informação que podemos confirmar é que encontramos um carro em Nova Iguaçu com um corpo, e estamos investigando" para verificar se é o mesmo no qual viajava o embaixador, disse à AFP um membro da Delegacia de Homicídios, encarregada da investigação.

A fonte não precisou se a placa do veículo corresponde ao carro alugado pelo embaixador e quando se divulgará os resultados dos testes de DNA.

Amiridis, de 59 anos, que desapareceu na segunda-feira, encontrava-se de férias no Rio desde o dia 21 de dezembro. Ele pretendia retornar a Brasília no dia 9 de janeiro, contou à AFP uma funcionária da embaixada da Grécia.

A polícia disponibilizou dois números de telefone de contato caso alguém disponha de "qualquer informação" sobre o diplomata (021 2334-8823 e 2334-8835).

O portal UOL informou que foi a mulher do embaixador que denunciou seu desaparecimento na quarta-feira. Ela relatou não ter conseguido contatá-lo após ter saído sozinho do apartamento da família em Nova Iguaçu, por volta das 20h. O diplomata saiu de casa em um carro que o casal havia alugado.

— Não trabalhamos com a hipótese de sequestro — contou ao UOL o delegado Evaristo Pontes. — A investigação segue algumas linhas, mas com essa não trabalhamos. Se esse fosse o caso, os sequestradores já teriam feito contato — afirmou o policial, esclarecendo que sua equipe especializada assumiu o caso porque a Polícia Federal considerou que o desaparecimento de Amiridis não teria a ver com sua função diplomática.

De qualquer forma, Pontes informou que os detalhes sobre a investigação são mantidos sob "sigilo" porque ela ainda está em curso, e devido à relevância do cargo do embaixador.

Amiridis é embaixador da Grécia no Brasil desde este ano. De 2001 a 2004, ele ocupou o cargo de cônsul-geral no Rio de Janeiro, além de ter sido embaixador na Líbia, entre 2012 e 2016. Ele é casado e tem uma filha, de acordo com dados da embaixada grega no Brasil.

*Zero Hora