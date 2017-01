Água deve retornar no Vale do Sinos até a noite desta segunda-feira

Abastecimento

O abastecimento de água deve ser normalizado nas cidades próximas ao Rio dos Sinos durante a noite desta segunda-feira. O serviço foi interrompido no último sábado em decorrência do deslizamento de terra no rio após o rompimento de um açude em São Francisco de Paula, que provocou alagamentos nos municípios de Rolante e Riozinho. As informações são da Rádio Gaúcha.

A Corsan retomou as captações na Estação de Tratamento de Água de Campo Bom no final da tarde de ontem. Com isso, os municípios de Campo Bom, Estância Velha, Esteio, Nova Santa Rita, Sapiranga e Sapucaia do Sul devem ter o abastecimento normalizado ainda nesta manhã, conforme previsão da companhia.



As alterações também atingem os bairros Mathias Velho e São Luiz, na zona norte de Canoas. Conforme a Corsan, a água deve retornar durante a noite de hoje nestas localidades.



Em Novo Hamburgo, a previsão da Comusa é de que o serviço seja normalizado ao longo do dia, podendo entrar na madrugada nas partes mais altas. A companhia municipal informa que voltou a captar e tratar a água por volta das 14h de domingo. Cerca de oito bairros próximos ao Centro tiveram o abastecimento normalizado na noite de ontem, conforme a empresa.



Em São Leopoldo, conforme a Semae, a água deve retornar durante a terça-feira.