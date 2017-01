Arrecadação com pagamento antecipado do IPVA fica abaixo da expectativa

Governo estadual

O governo do Rio Grande do Sul arrecadou, até o momento, R$ 715,4 milhões com o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017. A possibilidade de pagar o IPVA com o benefício máximo concedido — que chegava até 27,27% — acabou na segunda-feira. O Estado pretendia levantar R$ 755 milhões com essa primeira modalidade de quitação do imposto.



Leia mais:

Confira os descontos em vigor para quem ainda não pagou o IPVA

Operação em 14 cidades recolhe 439 veículos com IPVA atrasado

Governo vai quitar salários atrasados de 95% dos servidores na quarta-feira



Segundo o governo, 983.322 veículos já estão com o tributo em dia. O pagamento do DPVAT na rede bancária já atingiu R$ 228 milhões. O Estado repassa metade do valor arrecadado com o IPVA para as prefeituras, de acordo com a cidade onde o carro é licenciado.



Quem ainda não pagou o imposto poderá fazê-lo, com outras modalidades, até o dia 28 de abril. A partir desta terça-feira, os donos de veículos já podem fazer o pagamento em até três vezes, porém com a variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF) para 2017, que foi atualizada em 6,58%.



Nessa forma de desconto, é preciso pagar a primeira parcela até o dia 31 — as outras duas serão em fevereiro (até o dia 24) e março (dia 31). Os descontos são de 3% para a primeira parcela, 2% para a segunda e 1% para a terceira.



*Zero Hora