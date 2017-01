Governo vai quitar salários atrasados de 95% dos servidores na quarta-feira 

Folha de dezembro

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta terça-feira, que vai depositar na quarta-feira o valor de até R$ 4 mil nas contas dos servidores do Executivo referente à folha do mês de dezembro. Com o novo pagamento, o Piratini vai quitar os vencimentos de 95,23% dos trabalhadores. Para realizar a transação, serão retirados R$ 180 milhões dos cofres públicos. Essa é a terceira parcela paga pelo Estado em menos de uma semana. Até o momento, foram depositados aos servidores valores de até R$ 7.860.



No dia 29 de dezembro, foi creditada a primeira parcela, no valor de R$ 2.260. Para garantir o pagamento desse total, o Piratini teve de utilizar dinheiro da arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do caixa único. Na mesma data, foi paga a primeira das 12 parcelas do 13º dos servidores. A medida de dividir a bonificação afeta 344 mil matrículas do Executivo, incluindo ativos, inativos e pensionistas. A folha do 13º soma R$ 1,25 bilhão.



Na segunda-feira, foram depositados mais R$ 900, o que garantiu a quitação dos vencimentos de 75% dos trabalhadores. A ação gerou impacto de R$ 102 milhões nas finanças do Estado.

O governo do Estado pretende integralizar a folha de dezembro dos servidores até o dia 13 de janeiro. A medida, segundo o governo, depende da entrada de novos recursos nas contas do Piratini.



