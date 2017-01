Estado paga mais R$ 900 aos servidores que estão com salários parcelados

Folha de pagamento

Servidores do governo do Estado que estão com o salário de dezembro parcelado receberão mais R$ 900 nesta terça-feira. A Secretaria da Fazenda depositou, no fim da tarde desta segunda, R$ 102 milhões provenientes de repasses da Lei Kandir e de recursos da repatriação. Com o pagamento, 75,45% das matrículas — ou quem recebe até R$ 3,8 mil — estarão com os vencimentos em dia. A quitação dos valores ocorrerá até o dia 13.



Na última quinta-feira, dia 29 de dezembro, o governo do Estado depositou R$ 700 na conta dos funcionários vinculados ao poder Executivo, que se somou aos R$ 2.260 também depositados naquela manhã.

Estado paga R$ 2.260 do salário de dezembro e parcela 13º em 12 vezes



O 13º salário deste ano será parcelado em 12 vezes e terá correção de acordo com a variação da poupança, a título de indenização pelo atraso. A primeira parcela, equivalente a 1/12, também será depositada na quinta-feira. As demais serão pagadas sempre no último dia útil do mês. O governo encaminhará à Assembleia, para votação em regime de urgência na convocação extraordinária prevista para o final do mês, o projeto que prevê a correção da parcela do 13º, a partir de 20 de dezembro.