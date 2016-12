Governo do RS deposita mais R$ 700 e quita salários de 65% dos servidores 

Dinheiro na conta

O Piratini vai integralizar o salário de 65% dos servidores estaduais nesta quinta-feira. No início da noite, será depositada mais uma parcela de R$ 700,00 nas contas dos trabalhadores do Executivo. Segundo o governo, o depósito quita os vencimentos de todos os funcionários públicos que têm renda líquida na faixa de até R$ 2.960,00.



Além de pagar os salários de dezembro, o governo estadual também vai depositar a primeira das 12 parcelas do 13º salário dos servidores. A Secretaria da Fazenda teve que desembolsar R$ 102 milhões, oriundos da arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do caixa único, para conseguir efetuar os pagamentos.

Ainda segundo comunicado do Piratini, "será encaminhado projeto de lei à Assembleia Legislativa estabelecendo uma correção nos mesmos índices da caderneta de poupança para as próximas parcelas do 13º salário. A gratificação natalina será paga sempre no último dia útil de cada mês".



O projeto foi enviado ao parlamento gaúcho a pedido de José Ivo Sartori.



Esperando a entrada de novos recursos nos cofres públicos, o governo pretende integralizar a folha dos servidores estaduais até o dia 13 de janeiro.



Fundações

O Piratini espera realizar o pagamento integral dos salários dos cerca de 5.200 trabalhadores vinculados às fundações do RS até terça-feira. Para realizar o repasse serão necessários R$ 35 milhões.



