Vaias a Sartori marcam cerimônia de formação de 166 novos PMs

Insatisfação

A Brigada Militar (BM) realizou na manhã desta quinta-feira a formatura de 166 novos policiais militares. Do total, 159 estão aptos para irem às ruas nos próximos dias — outros sete concluíram o curso mediante liminar e aguardam decisão judicial. As informações são da Rádio Gaúcha.

Durante a cerimônia, familiares dos novos brigadianos vaiaram o governador José Ivo Sartori, no momento em que ele foi chamado para discursar. Após o ocorrido, Sartori deixou rapidamente as dependências da Academia de Polícia Militar, na zona leste de Porto Alegre, sem falar com a imprensa.

— Reconheço o esforço de todas as forças de segurança do Estado, que mesmo com as dificuldades e os desafios, têm cumprido seu papel com honra e dedicação. Estamos, é bom que se diga publicamente, pagando todos os reajustes concedidos anteriormente — afirmou em seu pronunciamento.

Leia mais

Piratini quer mapa da extinção de fundações na primeira quinzena de janeiro

Quem contribuiu para a crise do Estado não ajuda agora, diz Sartori

Piratini foi irredutível sobre PEC dos Poderes, alega oposição ao justificar votos contra projeto



Os brigadianos formados nesta quinta-feira devem atuar em Porto Alegre e Região Metropolitana. Todos os PMs foram aprovados no concurso homologado ainda em 2014. A Secretaria de Segurança Pública quer concluir o treinamento de outros 1,3 mil no final do ano que vem. Na quarta-feira, 46 novos bombeiros militares foram apresentados.

Também durante a cerimônia, o secretário de Segurança Pública, Cezar Schirmer, anunciou a construção de três presídios no Estado com recursos do governo federal.

Leia as últimas notícias de Política

*Rádio Gaúcha