Dez detentos fogem de presídio de Ibirité, na grande Belo Horizonte

Minas Gerais

Dez detentos fugiram na madrugada deste domingo do Presídio Regional de Ibirité, na grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Até o momento, a Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) nega a ocorrência de rebelião.

Segundo informações da Polícia Militar, um agente penitenciário acionou a corporação, às 8h26min, anunciado o desaparecimento dos detentos. Em nota, a Seap afirmou que a fuga ocorreu por volta das 3h. Ninguém foi recapturado até o momento. A secretaria disse ainda que "a direção da unidade prisional irá apurar, em procedimento próprio, se houve ilícito administrativo no caso".



Os presos teriam escapado cerrando grades das celas. A capacidade do presídio é para aproximadamente 100 detentos. Porém, o número de internos seria superior a 150. Depois de reunião com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), no último dia 6, para discutir o sistema carcerário do Estado, em decorrência da rebelião no Presídio Anísio Jobim, em Manaus, o secretário de Administração Prisional, Francisco Kupidlowsky, afirmou que a superlotação em presídios é um problema crônico.

— Existiu há 15 anos e vai existir daqui a 10 anos. O que temos que fazer é trabalhar para minorar a superlotação — afirmou ele na ocasião.

Minas Gerais tem hoje 69,2 mil detentos. O total de vagas, no entanto, é de 38,5 mil. A situação, segundo o presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, Adeílton de Souza Rocha, aumenta o risco de rebeliões. O dirigente afirma que a falta de investimentos para construção de presídios no Estado é a principal causa da superlotação dos estabelecimentos de detenção em Minas.