Quatro pessoas são assassinadas em nove horas em Porto Alegre

Violência na Capital

Quatro homens foram assassinados entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, em Porto Alegre. O primeiro crime ocorreu por volta de 22h30 de sábado, na Rua Dona Otília, no bairro Nonoai. Um homem identificado como Douglas Osório Pires foi morto a tiros.



Os outros crimes foram registrados na manhã deste domingo. O primeiro deles foi às 5h, no Beco da Paixão, no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste. Fernando Caldeira Machado foi assassinado a tiros.



Meia hora depois, outro homem identificado como Jorge Francisco da Silva Neto foi morto na Rua Bento Gonçalves, no bairro Partenon, na zona leste.



O último crime foi por volta de 7h30min na rua Ribeiro Hudson, no bairro Sarandi, na zona norte. A vítima foi identificada como sendo Moacir Gonçalves Pires.



Todas as vítimas foram assassinadas a tiros.