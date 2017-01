Fronteira do RS em alerta após temporal no Uruguai 

Clima

Um temporal com rajadas de vento acima dos 100 km/h atingiu Montevidéu nesta terça-feira. Edifícios, veículos, e dezenas de árvores foram danificados pelo impacto do fenômeno. Segundo o portal de notícias uruguaio El Observador, o vento chegou a 134 Km/h na capital uruguaia. Até o momento, não há relatos de mortes por causa da instabilidade climática. Ainda segundo o site, 17 pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente.



Leia mais:

Rio Grande do Sul tem risco de temporal nesta quarta-feira

Inundações matam 50 pessoas na República Democrática do Congo

O nível de alerta na maior parte do país nesta terça-feira é "laranja", apenas um abaixo do ponto máximo da medição, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inumet). O ápice da tempestade foi registrado em Montevidéu por volta das 12h desta terça.

Fenômeno também derrubou árvores em Montevidéu Foto: MIGUEL ROJO / AFP

Frente fria que atingiu Montevidéu deixa RS sob alerta



O fenômeno que atingiu a capital do Uruguai deve chegar no Rio Grande do Sul entre a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira. Segundo a Somar Meteorologia, a região da Fronteira _ que pode ser atingida ainda nesta terça-feira _, e a metade sul do Estado devem ser as regiões de maior precipitação.



De acordo com a Somar, a frente fria que vem do Uruguai em direção ao Estado poderá provocar chuva intensa, que pode chegar a 50mm, e provocar rajadas de vento de até 100 km/h. Também existe o risco de queda de granizo nessas duas regiões. Ainda nesta terça, Rio Grande, Santana do Livramento, Cachoeira do Sul e Santa Maria registraram chuva em razão da chegada da frente fria que atinge o Estado e deve se deslocar em direção a Santa Catarina, conforme a Somar.



Porto Alegre deverá sentir os efeitos da frente fria, mas com menor intensidade. Para a Capital, é esperado precipitações com volume de até 10mm, a partir da tarde de quarta-feira com descargas elétricas.



– Essa frente fria fica mais intensa devido à temperatura elevada, o que provoca um temporal mais forte como o que ocorreu no Uruguai. Essa área pode causar transtornos como queda de árvores e alagamentos. Ela deve seguir no Estado até quinta-feira – explicou a meteorologista da Somar Maria Clara Sassaki.



O Litoral Sul também será atingido por chuva e vento forte. No Litoral Norte, as precipitações devem ser rápidas. Em Torres, a mínima pode ser de 25ºC e a máxima, de 32ºC.



*Com informações da AFP