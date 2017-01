Rio Grande do Sul tem risco de temporal nesta quarta-feira

Alerta

Uma frente fria, que causou estragos no Uruguai, pode provocar temporais no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Segundo a Somar meteorologia, a Fronteira, que pode ser atingida ainda na noite desta terça-feira, e a metade sul do Estado devem ser as regiões mais atingidas.

Além de chuva intensa, que pode chegar a 50mm, as áreas de instabilidade devem provocar rajadas de vento de até 100 km/h. Há risco de queda de granizo na Metade Sul e na Fronteira.

– Essa frente fria fica mais intensa devido à temperatura elevada, o que provoca um temporal mais forte como o que ocorreu no Uruguai. Essa área pode causar transtornos como queda de árvores e alagamentos. Ela deve seguir no Estado até quinta-feira – explica a meteorologista da Somar Maria Clara Sassaki.



Em Porto Alegre, a possibilidade de temporal é menor, mas devem ocorrer precipitações com volume de até 10mm, a partir da tarde de quarta-feira com descargas elétricas. A temperatura pode chegar a 35°C – na terça-feira, a máxima na Capital foi de 36°C. No Estado, a temperatura mais alta foi registrada em Uruguaiana: 36,8°C.



Conforme a meteorologista, a frente fria deve atingir o Litoral Sul com chuva intensa e ventania. Em Rio Grande, devem ser registradas pancadas de chuva e trovoadas, com temperatura mínima de 26ºC e máxima, de 31ºC. Já no Litoral Norte, as precipitações devem ser rápidas. Em Torres, a mínima pode ser de 25ºC e a máxima, de 32ºC

– A temperatura deve cair um pouco em relação aos últimos dias, mas persiste a sensação de abafamento – comenta.



De acordo com o portal de notícias uruguaio El Observador, o vento chegou a 134 Km/h e causou estragos em Montevidéu, no Uruguai, na terça-feira. Algumas regiões do país seguem com alerta de temporal.

Foto: Reprodução / El Observador

Confira a previsão do tempo para algumas cidades nesta quarta-feira

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 35ºC



Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 32ºC



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 34ºC



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 35ºC



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 34ºC



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 33ºC



Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 29ºC e máxima de 35ºC



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 32ºC



Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 31ºC



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC



Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 34ºC