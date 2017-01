Destinos no veraneio estão mais voltados para os roteiros nacionais

Turismo no Brasil

O verão, que inclui o período de festas de fim de ano, férias escolares e o Carnaval, será um grande aliado do mercado de turismo nacional. O brasileiro deve botar o pé na estrada e aquecer as vendas das empresas do ramo, que projetam um crescimento de até 6% na comercialização de pacotes de viagens, na comparação com 2015.

Segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), o Brasil será o principal destino dos brasileiros. Os roteiros nacionais representam até 60% das vendas de pacotes para o período. A entidade prevê que a comercialização de produtos de final de ano movimente cerca de R$ 220 milhões, o equivalente a 40% do movimento anual.

A maior operadora de turismo do país viu o consumidor antecipar as compras para o verão e registrou recorde histórico de vendas em outubro. Foram comercializados R$ 538 milhões em viagens, superando os R$ 491 milhões de janeiro de 2015, até então o melhor resultado da empresa em um mês.

— Esses resultados demonstram que o Brasil tem muito a oferecer e os brasileiros estão cada vez mais interessados em conhecer as belezas do próprio país — avaliou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

No setor de locação de automóveis, o otimismo é o mesmo, com expectativa de aumento da demanda entre 10% e 20%, especialmente no Carnaval.

— A tendência é que mais brasileiros optem por viajar dentro do próprio país, favorecendo o setor de locação — comenta o presidente da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla), Paulo Nemer.