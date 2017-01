Governo fecha lista de municípios beneficiados com novas ambulâncias no Estado

340 unidades no Brasil

A Secretaria Estadual da Saúde já definiu o destino das ambulâncias que serão entregues a prefeitos gaúchos pelo presidente Michel Temer na próxima segunda-feira. Serão contemplados 61 municípios, sendo que cada um receberá um veículo. As ambulâncias irão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme o secretário da Saúde, João Gabbardo dos Reis, das 61 cidades beneficiadas, sete ficarão com UTIs móveis: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Carazinho, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões e Taquari. Os demais municípios receberão unidades básicas, dentro de um programa do Ministério da Saúde.

— A cada 200 mil quilômetros rodados ou três anos de uso, as prefeituras podem solicitar ao Ministério da Saúde a renovação dos veículos. Com a reposição, as unidades antigas deixam de ser usadas no Samu e podem ser utilizadas nos municípios em outras atividades — explica Gabbardo.

Leia mais

Temer vem ao RS na segunda e distribuirá ambulâncias

Hospital Moinhos de Vento terá tecnologia que minimiza incômodos decorrentes de radioterapia

Postos de saúde já vacinam meninos contra o HPV



Atualmente, segundo o secretário, o Rio Grande do Sul dispõe de 38 UTIs móveis, 187 unidades básicas, 18 motolâncias e 10 carros de intervenção rápida. A frota cobre 90% da população do Estado.

A cerimônia de entrega das novas ambulâncias está programada para as 10h30min de segunda-feira, com as presenças de Temer, dos ministros Ricardo Barros (Saúde), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e do governador José Ivo Sartori. A solenidade deve ocorrer noparque Assis Brasil, em Esteio. O presidente pretende entregar nas mãos de cinco prefeitos as chaves de suas novas ambulâncias. Ao todo, serão distribuídas 340 unidades pelo Brasil.

Confira a lista de municípios contemplados no Estado

Agudo

Antônio Prado

Arvorezinha

Bento Gonçalves (UTI móvel)

Bom Jesus

Candelária

Candiota

Canela

Capão do Leão

Carazinho (UTI móvel)

Carlos Barbosa

Cerro Largo

Chapada

Constantina

Dom Feliciano

Dom Pedrito

Encruzilhada do Sul

Erechim

Espumoso

Esteio

Estrela

Farroupilha

Feliz

Flores da Cunha

Garibaldi

Gramado

Gravataí

Guarani das Missões

Itaqui

Jaguari

Júlio de Castilhos

Lagoa Vermelha

Lajeado (UTI móvel)

Marau

Nova Petrópolis

Nova Prata

Novo Hamburgo (UTI móvel)

Palmeira das Missões (UTI móvel)

Palmitinho

Porto Alegre (UTI móvel)

Porto Xavier

Redentora

Restinga Seca

Rio Pardo

Ronda Alta

Sananduva

Santiago

São Francisco de Assis

São Luiz Gonzaga

São Pedro do Sul

São Sebastião do Caí

São Sepé

Seberí

Serafina Corrêa

Sinimbu

Soledade

Taquara

Taquari (UTI móvel)

Teutônia

Tupanciretã

Vera Cruz

Leia as últimas notícias