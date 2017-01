Indígenas ocupam centro de pesquisa da Fepagro em Maquiné

Litoral Norte

Indígenas ocuparam um dos pavilhões do Centro de Pesquisa do Litoral Norte da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), na tarde deste sábado (28). As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Brigada Militar (BM), o grupo entrou pelo portão da frente, na RS-484, em Maquiné, e montou um acampamento. A BM afirma que a invasão tem cerca de 20 pessoas, e ocorre de forma pacífica. Um ônibus com mais indígenas deve chegar ao longo do domingo.



O presidente da Fepagro, Adoralvo Schio, relata que ainda não há uma definição do governo do Estado sobre o que será feito com os indígenas. Ele esteve no local nesta tarde.



— Vamos ver o que vai ser feito na segunda-feira. Não estamos acostumados a lidar com este tipo de situação. Vamos ativar assessoria jurídica da secretaria (de Agricultura), Procuradoria-Geral, e ver o encaminhamento a ser dado — informa o presidente.



Fepagro é uma das extintas

A Fepagro é uma das oito fundações extintas pelo pacote do governador José Ivo Sartori, aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa. Os serviços seguem inalterados enquanto ocorre o processo de extinção. A fundação será absorvida pela Secretaria de Agricultura.