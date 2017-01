Mais de 30 mil clientes estão sem luz na Região Metropolitana 

Efeitos do temporal

A forte chuva que atingiu diversas cidades do Estado no fim da tarde de segunda-feira deixa mais de 30 mil imóveis sem energia elétrica na Região Metropolitana. São 21 mil clientes sem luz na área da RGE-Sul, sendo 15 mil em Montenegro e Sapucaia do Sul. As equipes da concessionária seguirão trabalhando durante a noite. As informações são da Rádio Gaúcha.



Em Gravataí, são 10 mil clientes da RGE afetados. O retorno da luz deverá ocorrer até o começo da manhã desta terça-feira. A CEEE afirma que atende pontos isolados sem energia na Capital. Ainda não há previsão de normalização.

A chuva deixou 20 pontos com alagamentos em Porto Alegre. O trecho entre as ruas 18 de Novembro e Sarmento Barata é o que segue apresentando problemas, já que passa por obras nos últimos dias e sofreu novo acúmulo de água. A área impacta o acesso à Capital pela BR-116 porque é a alternativa de desvio para as obras na Avenida Ceará.



*Rádio Gaúcha