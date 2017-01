Chuva causa transtornos no trânsito de Porto Alegre 

Tempo

Com a forte chuva que atinge Porto Alegre no início da noite desta segunda-feira, diversas vias de Porto Alegre estão com acúmulo de água sobre a pista. Os motoristas devem redobrar a atenção no trânsito para evitar acidentes, conforme orienta a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).



Segundo a EPTC, os seguintes cruzamentos registravam por volta das 20h grande quantidade de água sobre a via: Avenida Farrapos com as rus da Conceição e José de Alencar, Avenida Osvaldo Aranha com a Avenida Setembrina, Avenida Assis Brasil com as avenidas General Emílio Esteves e Benjamin Constant, Rua Dezoito de Novembro com a Rua Sarmento Barata, Avenida Sertório com a Rua Souza Reis, Avenida Aparício Borges com a Avenida Oscar Pereira e Avenida Protásio Alves com a Avenida Neusa Brizola. A Avenida Goethe e a Rua Mariante também foram afetadas pela força da chuva.



Apesar dos pontos de alagamento, ainda não foi necessário realizar bloqueios em nenhuma das vias afetadas pelo volume de chuva que atinge a Capital na noite desta segunda, conforme a EPTC. O trânsito, que já é pesado nesse horário, ficou ainda mais complicado com a chegada da precipitação. A Rua da Conceição, próximo ao encontro com a Avenida Júlio de Castilhos, registrava lentidão devido ao grande fluxo, potencializado pelo aguaceiro.



Durante o ápice da chuva, não foram registrados acidentes e nem queda de árvores na Capital, de acordo com a EPTC.



O Aeroporto Internacional Salgado Filho chegou a ser fechado por vinte minutos, mas já opera normalmente. Apenas um voo, da Latam, que saiu de Congonhas e tinha como destino a Capital, sofreu atraso.

Até o momento, não foram registradas ocorrências graves, segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre e a Defesa Civil da Capital.



Segundo a CEEE, ainda não foram registrados números significativos sobre clientes sem luz em Porto Alegre.

*Zero Hora