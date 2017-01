Pela 2ª vez, Vale, Samarco e BHP pedem prorrogação de prazo para depósito de R$ 1,2 bilhão

Tragédia em Mariana

A Vale informou nesta segunda-feira que pediu, junto com a Samarco e a outra sócia controladora desta empresa, a BHP Billiton, a prorrogação para 19 de janeiro do prazo determinado pela Justiça Federal de Minas Gerais para depósito de R$ 1,2 bilhão para medidas reparatórias após o rompimento da barragem em Mariana (MG), em novembro de 2015.

Leia mais

Vale e BHP devem depositar em 30 dias R$ 1,2 bi para medidas em Mariana

MPF denuncia 21 por homicídio qualificado em Mariana

Justiça quer perícia em área da Samarco para avaliar novos riscos



Em dezembro, a Vale já havia conseguido uma prorrogação para o depósito em 30 dias e informou, ao mercado, que seguia adotando "todas as medidas para assegurar seu direito de defesa dentro dos prazos legais e manterá o apoio à Samarco para que continuem sendo adotadas as medidas de reparação".



No seu balanço do segundo trimestre do ano passado, a Vale realizou um provisionamento relacionado à Samarco, de US$ 1,038 bilhão.



Veja a reportagem especial sobre a tragédia em Mariana:

Foto: Arte ZH

Leia as últimas notícias

*Agência Brasil