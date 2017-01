Prefeito de Riozinho decreta emergência após enchente

Temporal

O temporal que atingiu o Estado na quinta-feira causou danos estruturais, isolou localidades e deixou famílias desabrigadas no interior do município de Riozinho, no Vale do Paranhana. A situação fez com que o prefeito Valério Esquinatti (PMDB) decretasse, na manhã desta sexta-feira, estado de emergência no município.

Conforme informações da prefeitura, as regiões mais atingidas foram Mascarada (que se divide entre Riozinho e Rolante), Chuvisqueiro, Linha 5, Fundo Quente, KM 45, Baixa Grande, Sampaio Ribeiro, Palmito e parte do Centro.



Duas pontes foram destruídas. Além dos danos estruturais, casas foram destelhadas e invadidas pela água. Equipes da Secretaria de Obras trabalham para liberar acessos e atender as famílias isoladas. Conforme a Defesa Civil, o acúmulo de água fez com que o nível dos rios e açudes sofresse uma elevação súbita.

Os motoristas que trafegam pela ERS-239, no sentido Rolante-Riozinho, precisam redobrar a atenção. A pista já foi liberada, mas a rodovia apresenta pontos com grande incidência de lama.