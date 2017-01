"Rolante tem cheias recorrentes, nunca com essa magnitude", afirma prefeito

Enchente histórica

O prefeito de Rolante, Ademir Gomes Gonçalves, ainda busca entender as causas da enchente histórica que devastou parte do município de 20,8 mil habitantes entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, descartou que uma barragem de São Francisco de Paula tenha se rompido. A principal suspeita é de que um açude da localidade de Rincão dos Kroeff, que fica na cidade vizinha, transbordou e encheu o Rio Mascarada, provocando a enxurrada.

— Rolante fica num vale, tem montanha dos dois lados, então tem cheias recorrentes. Mas com essa força e magnitude, nunca tinha ocorrido — afirma o prefeito.

Após diversos dias chuvosos, a cidade do Vale do Paranhana viu o Rio Mascarada encher com velocidade extrema a partir do final da tarde de quinta-feira. A localidade de Mascarada, que fica no pé da Serra, próxima a São Francisco de Paula, foi a mais atingida, deixando dezenas de famílias ilhadas,destruindo plantações (que são o sustento da localidade) e levando o gado.

— Por volta das 18h, o rio encheu e veio arrastando aquela localidade, e depois Alto Rolante e daí o centro da cidade às 23h — contou Gonçalves. — O que tinha na Mascarada foi devastado. Guardadas as proporções, foi como se tivesse passado um tsunami.

O prefeito confirma que ao menos 100 famílias tiveram de sair de casas, e que parte delas saiu ainda durante a noite, após alerta dos bombeiros. Uma escola municipal está sendo disponibilizada como abrigo e a prefeitura já busca doações. Quem quiser ajudar, pode contatar o Corpo de Bombeiros no telefone (51) 3547-3108.