Sexta-feira pode registrar pancadas de chuva da metade ao norte do RS

Previsão do Tempo

Nesta sexta-feira, a frente fria que está no Rio Grande do Sul desde quarta-feira se desloca em direção ao sudeste do país, mas ainda pode causar pancadas de chuva da metade ao norte do Estado. Os maiores acumulados de precipitação se concentram nas Regiões Serranas, mas os transtornos previstos são menores, segundo a Somar Meteorologia.

O tempo deve abrir da metade ao sul do RS e a temperatura pode cair, se comparada com o dia anterior, nas faixas leste e nordeste do Estado. Isso acontece devido às influências de uma área de alta pressão atmosférica que avança pelo estado, que além de inibir a formação de nuvens carregadas ela traz um ar mais frio na região. A temperatura varia entre 21ºC a 27ºC em Pelotas.



O sistema de alta pressão atmosférica começa a se afastar no sábado e dá lugar a novas áreas de instabilidade em boa parte do RS. Essas instabilidades estão associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina e a circulação do vento no sentido anti-horário no alto da atmosfera, conhecidos como Alta da Bolívia, e se concentram mais no período da tarde. Atenção para os acumulados elevados na Fronteira Oeste até a região central do estado gaúcho. Somente no leste do estado que o tempo permanece firme, apenas com variação de nebulosidade.