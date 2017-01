Enchente deixa famílias ilhadas e interdita rodovia em Rolante

Estragos do temporal

Bombeiros de quatro municípios trabalham para buscar famílias ilhadas na comunidade de Mascarada, em Rolante, no Vale do Paranhana. O Rio Mascarada atingiu nível histórico nesta quinta-feira devido à chuva dos últimos dias e ao rompimento de um açude. Famílias de dois bairros alagados tiveram de sair de casa e a RS-239 tem bloqueio total. As informações são da Rádio Gaúcha.

As comunidades afetadas pelo alagamento na área central do município são dos bairros Grassmann e Picadilli. Na localidade de Mascarada, as consequências ainda são desconhecidas devido à dificuldade de acesso. Segundo a Defesa Civil, famílias da região aguardam resgate sobre telhados de residências, enquanto bombeiros de Rolante, Taquara, Igrejinha e Três Coroas tentam chegar até os pontos mais críticos.



Conforme o comandante dos Bombeiros Voluntários de Rolante e coordenador da Defesa Civil do município, Leandro Gottschalk, o Rio Mascarada teve aumento influenciado pelo temporal que começou por volta das 16h e chegou ao ápice às 21h desta quinta-feira. O problema foi agravado pelo rompimento do açude na localidade de Rincão dos Kroeff, em São Francisco de Paula.



Leandro afirma que moradores de comunidades ribeirinhas foram alertados ao longo do dia sobre a possibilidade de enchente e conseguiram sair de casa a tempo. Não há ainda um balanço a respeito danos ou de famílias prejudicadas.

A água do Mascarada desemboca no Rio Rolante, que também teve o nível elevado, alagando a RS-239 na localidade de Alto Rolante. O trecho afetado fica entre os quilômetros 75 e 80, no caminho entre Rolante e Riozinho. A interdição dos dois sentidos da rodovia começou por volta das 20h.



