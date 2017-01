"Tivemos que arrebentar o forro e subir para o teto", conta atingido por enchente em Rolante

Vale do Paranhana

Volmir Rauper é dono de um restaurante localizado nas imediações do pórtico de entrada da cidade Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

A enchente que atingiu o município de Rolante, na noite de quinta-feira, pegou a maior parte dos moradores de surpresa. Proprietário de um restaurante localizado nas imediações do pórtico de entrada da cidade, Volmir Rauper, foi avisado que o estabelecimento estava sendo tomado pela água por volta das 22h.

— Tentamos tirar algumas coisas, mas sem sucesso. Começou a dar curto circuito e comecei a levar choques. O nível da água subiu muito rápido e a única alternativa foi arrebentar o forro, subir para o teto e esperar. Perdi tudo. É muito triste — conta.

VÍDEO: Restaurante no centro de Rolante tomado pela água. pic.twitter.com/wCpl7cgiSB — Felipe Daroit (@felipedaroit) 6 de janeiro de 2017

O drama vivido por Volmir é semelhante ao de centenas de pessoas que conseguiram sair de casa só com as roupas do corpo. Muitas foram resgatadas em embarcações dos Bombeiros.

Os alagamentos atingiram toda a cidade. O empresário Lucinei Rauber começou a auxiliar no resgate das famílias no final da noite.

— Nunca vi nada igual. Em 15 minutos estava tudo inundado. Os barcos não conseguiam vencer a correnteza — disse.

Bombeiros de vários municípios da região se deslocaram para auxiliar os trabalhos. A situação é mais crítica nos bairros Mascarada e Alto Rolante. O arroio Mascarada, que passa pela região, transbordou. Por volta das 8h da manhã, 20 residências no Bairro Alto Rolante ainda não tinham sido acessadas pelo Corpo de Bombeiros e as famílias estavam ilhadas. Elas só conseguiram deixar os locais no meio da manhã.

— Teve carro levado pela água e pessoas ilhadas. Alguns moradores foram resgatados com cordas, porque os bombeiro não chegavam até as casas. Foi a maior enchente da história, superando a de 1982 — contou Ademir Kehl, proprietário de uma fábrica de esquadrias é morador da região há 44 anos.

Poucos estabelecimentos comerciais abriram as portas durante amanhã. O nível da água começou a diminuir no final da madrugada e os moradores iniciaram os trabalhos de limpeza. É possível perceber muito barro acumulado dentro das residências e nos pátios.

A água também tomou conta das margens da ERS-239, que é o principal acesso para o Rolante. No trecho da rodovia entre os municípios de Rolante e Riozinho camadas inteiras de asfalto foram arrancadas pela força da água. Fábricas localizadas ao lado da estrada estão fechadas porque os trabalhadores não conseguem passar pelas estradas vicinais.

