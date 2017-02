Corpo de jovem desaparecido no Rio Jacuí é resgatado em Cachoeira do Sul

Afogamento

O corpo de Rafael Moraes, de 22 anos, foi encontrado na tarde deste sábado em Cachoeira do Sul. Ele estava desaparecido desde quinta-feira, quando entrou no Rio Jacuí próximo à Ponte do Fandango, local em que o banho não é recomendado. O jovem estava acompanhado de um casal de amigos, que não conseguiu resgatá-lo. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o trecho onde Moraes desapareceu possui forte correnteza, já que fica próximo a uma barragem. O local indicado para banhos na cidade, a Praia Nova, fica a cerca de dois quilômetros e conta com salva-vidas.



O corpo do jovem foi encontrado a cerca de 10 quilômetros do local do afogamento, na região de Capão Grande, no interior do município.