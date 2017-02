Encontrada a quarta vítima de afogamento em cachoeira de Silveira Martins 

Resgate

Foi encontrada por volta das 9h desta segunda-feira a quarta vítima do afogamento em Silveira Martins, na região central do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil de Santa Maria, o corpo de Karina Trindade Noronha, 29 anos, foi removido do local pelo Corpo de Bombeiros a cerca de cinco quilômetros da Cascata do Mezzomo, na região de Val Feltrina, onde ela se banhava com as demais vítimas.

Na noite de domingo, os bombeiros localizaram os corpos de Roberta Vanessa Ortiz Martim, 35 anos, Luciana Aguirre Trindade, 37, e do irmão de Carina, Vinícius Trindade Monteiro, de 11 anos.

Segundo a polícia, eles estavam tomando banho no local quando foram surpreendidos pelo aumento da correnteza, causado pela chuva forte de domingo. A cascata é utilizada como balneário, fica em uma propriedade privada e não tem salva-vidas.

De acordo com o sargento Jairo da Silva, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Maria, o corpo de Karina teria sido encontrado por populares na manhã de segunda-feira, e removido pelos bombeiros logo depois.