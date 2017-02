Incêndio deixa um morto e dois feridos no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre

Fatalidade

Um homem morreu no incêndio de uma residência, na madrugada desta quinta-feira, na Rua Dona Otília, no bairro Santa Tereza, zona sul de Porto Alegre. As chamas iniciaram na casa de alvenaria pouco antes das 4h. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo os Bombeiros, morreu um homem de aproximadamente 36 anos, que ainda não teve o nome confirmado. Segundo informações preliminares, ele e a esposa, de 34 anos, têm um filho autista, de 11 anos, que pode ter colocado fogo em um colchão.

O fogo teria começado em um dormitório da casa, o casal estaria dormindo no momento em que o incêndio começou. Eles foram retirados da casa por vizinhos. O pai do menino morreu no local. A mãe e o garoto ficaram gravemente feridos, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.



A ocorrência ainda está em atendimento pelos Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil.

