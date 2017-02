Rodoviários de Porto Alegre não aceitam proposta de reajuste salarial 

Indefinição

Os rodoviários de Porto Alegre não aceitaram proposta de reajuste salarial oferecida pelas empresas. A decisão ocorreu durante assembleia realizada na noite desta quarta-feira, na sede do sindicato, no bairro Cidade Baixa. A proposta de reajuste de 5, 5% nos salários, R$ 25 reais no vale refeição e alteração no desconto do plano de saúde para R$ 50 reais não chegou a ser votada diante da negativa dos trabalhadores ao anúncio. As informações são da Rádio Gaúcha.



O único item que agradou a classe foi a manutenção dos cobradores em seus empregos. As proposta foi anunciada pelo presidente do Sindicato do Rodoviários, Adair da Silva, e pelo vice-presidente Sandro Abbàde. Os trabalhadores, que lotavam uma das faixas da Avenida Venâncio Aires, reagiram com vaias e gritos de não. Diante da forte recusa, o presidente decidiu encerrar a assembleia sem que a proposta fosse votada.

Agora, uma nova reunião será marcada para sexta-feira. O horário e o formato do encontro ainda não foram definidos. De acordo com o Adair da Silva, as empresas serão procuradas nesta quinta-feira para a formalização de uma nova proposta.



— Nós vamos nos reunir amanhã com a diretoria e ver a forma que vamos tomar para sexta-feira — declarou.



Sobre a possibilidade de paralisação no transporte público da Capital, Silva descartou a possibilidade de interrupção do serviço durante as negociações:



— Não! Nós estamos com a assembleia aberta e vamos ver amanhã o que vamos fazer — completou.



