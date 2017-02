Bloco de Luta faz protesto contra o aumento das passagens de ônibus

Porto Alegre

O Bloco de Luta pelo Transporte Público fez um protesto contra o aumento das passagens de ônibus em Porto Alegre entre o fim da tarde e o início da noite desta terça-feira. A concentração foi em frente ao Paço Municipal, e os manifestantes fizeram uma caminhada de aproximadamente 30 minutos pela Avenida Borges de Medeiros e Rua José do Patrocínio. O percurso terminou junto ao Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa.

É o segundo ato realizado pelo Bloco de Luta neste ano. O reajuste do salário dos rodoviários ainda não foi definido, mas um cálculo prévio dos empresários aponta para uma tarifa de R$ 4,30 nos ônibus — atualmente, custa R$ 3,75. Já a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) faz projeções considerando três cenários, sendo que o valor mais alto é R$ 4,05.

Diferente do primeiro protesto com caminhada pelo centro de Porto Alegre, desta vez, a Brigada Militar não interveio. No dia 9, algumas pessoas com rostos encobertos picharam prédios e quebraram vidraças de bancos. A Brigada usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de armas não letais.

Os manifestantes do Bloco de Luta reivindicam passe livre e se posicionam contrários ao fim da função do cobrador. Além de apontar o aumento do desemprego, o integrante do Coletivo Juntos, Júlio Câmara, 23 anos, argumenta que o cobrador tem a função de "humanizar" o transporte público, tirando dúvidas de itinerário e auxiliando os usuários.

Ele afirma que os jovens continuarão realizando protestos nas próximas semanas.

— Como o aumento não vai se efetivar até março, a expectativa é de que a mobilização aumente — diz Câmara.

