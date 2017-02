Presidente da Carris renuncia 20 dias após assumir cargo

Carris

A atual gestão municipal foi pega de surpresa no final de semana com a comunicação feita pelo presidente da Carris, Luís Fernando Ferreira, de que estava renunciando ao cargo, menos de um mês depois de ser anunciado. Ele havia assumido a função no governo de Nelson Marchezan Jr. dia 31 de janeiro.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Elizandro Sabino, confirmou nesta segunda-feira à Rádio Gaúcha o pedido de demissão. Segundo Sabino, o presidente da Carris apresentou um diagnóstico sobre a companhia, se colocou à disposição para contribuir com a prefeitura e, inclusive, colaborar para encontrar um novo nome para o cargo, mas que tem outros projetos.

A prefeitura informou que Ferreira assumirá a presidência do Conselho da Carris e vai "acompanhar os processos de seleção de novos diretores e coordenadores vinculados à administração municipal, inclusive a diretoria da empresa".



Leia mais

Linha de ônibus T12 vai operar com GPS a partir desta semana em POA

"Temos de apresentar o imóvel com urgência", diz secretário sobre centro de eventos

Se não definir terreno, Capital pode perder R$ 60 milhões para Centro de Eventos



Nos bastidores, fala-se que houve discussões entre Ferreira e funcionários da Carris. O fato não foi confirmado pelo secretário Elizandro Sabino.

No ato de posse, Ferreira, que é formado em Economia pela UFRGS, com MBA em Varejo pela USP e mestrado no Estados Unidos, tinha afirmado que seu objetivo principal era reverter os resultados atuais da empresa.



Com a saída, o atual diretor-técnico da Carris, Flávio Barbosa, ficará interinamente na presidência da companhia. A prefeitura emitiu nota detalhando novas funções de Ferreira na administração municipal. Confira a íntegra:

"Luís Fernando Ferreira deixou a presidência da Carris para assumir um novo desafio na Prefeitura de Porto Alegre. Conselheiro de Administração com certificação do Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, Ferreira será o novo presidente do Conselho da Carris e vai acompanhar os processos de seleção de novos diretores e coordenadores vinculados à administração municipal, inclusive a diretoria da empresa.

Ferreira é economista formado pela UFRGS, com MBA em Varejo pela USP, Master of Bussiness Administration em Cleveland (EUA) e Conselheiro da de Administração com certificação do Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa. Ferreira tem sólida atuação na direção de empresas multinacionais de médio e grande portes; elaboração e execução de planos estratégicos e operacionais; redesenho financeiro de empresas, incluindo renegociação de dívidas; elaboração de orçamentos, políticas comerciais, objetivos de receita e rentabilidade de negócios."