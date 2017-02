Receita Federal apreende ecstasy e skunk no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Apreensão

Uma operação realizada na noite deste sábado no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, apreendeu ecstasy e skunk na mala de um passageiro vindo de Amsterdã, na Holanda. O homem chegou em um voo da Tap, às 20h10min, proveniente de Lisboa, onde havia feito conexão.

Conforme a Receita Federal, durante a inspeção no scanner, foram identificados sinais de violação da bagagem. Com a suspeita, os agentes fizeram a análise manual da mala.



Foi quando encontraram três volumes de MDMA, princípio ativo do ecstasy, em quantidade avaliada em mais de R$ 630 mil, e um volume de skunk, avaliado em R$ 9 mil.



O homem de 25 anos, morador de Tubarão, em Santa Catarina, foi detido pela Polícia Federal.