STF nega pedido de liberdade de Eduardo Cunha

O Supremo Tribunal Federal decidiu, na tarde desta quarta-feira, manter o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) preso em Curitiba. Oito dos nove ministros presentes na sessão — apenas Ricardo Lewandowski não estava na Corte — julgaram não haver fundamento no pedido da defesa do ex-presidente da Câmara, que alega que o juiz federal Sergio Moro, responsável pela prisão, descumpriu uma decisão do STF. Apenas Marco Aurélio de Mello votou contra seus pares,

Conforme os advogados, o próprio Supremo já decidiu que Cunha não poderia ser preso pelos fatos investigados contra ele na Lava-Jato, ao entender que o ex-deputado deveria ser afastado da presidência da Câmara, em maio do ano passado.



Com a decisão, Cunha segue preso em Curitiba, onde está detido desde 19 de outubro do ano passado. Ele é acusado de receber R$ 5 milhões, depositados em contas não declaradas na Suíça. O valor seria decorrente de vantagens indevidas, obtidas com a compra de um campo de petróleo pela Petrobras em Benin, na África.

O processo estava sob responsabilidade do STF, mas, após a cassação do mandato do parlamentar, em setembro do ano passado, a ação foi enviada para o juiz Sérgio Moro porque Cunha perdeu o foro privilegiado.



