Após vendaval na Serra, RS deve ter tempo firme até quarta-feira

Depois do forte temporal que atingiu São Francisco de Paula e deixou cinco bairros da cidade devastados, a previsão é de mais chuva para a tarde e a noite deste domingo.

Após os estragos, o hospital do município realizou 70 atendimentos. Um idoso morreu. Outros pacientes foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Em Canela, cidade próxima, mais de 20 casas foram danificadas pela força do vento e da chuva.

Para segunda, terça e a quarta-feira, a previsão na Serra é de tempo ensolarado a parcialmente nublado. As temperaturas devem ser baixas, entre 6°C e 20°C. Em São Francisco de Paula a mínima é de 14°C e a máxima de 24°C. O retorno da chuva é previsto apenas para a quinta-feira.

No resto do Estado, a frente fria avança rapidamente para o Sudeste e o tempo volta a ficar firme em todo o RS na segunda-feira. Uma área de alta pressão atmosférica deixa o tempo seco e traz temperaturas mais amenas. O sol deve aparecer durante a tarde, mas o ar mais frio não deve deixar a temperatura subir.

Já na terça-feira, o dia começa com temperaturas mais baixas e sensação de frio, principalmente no norte gaúcho, mas o tempo deve voltar a esquentar e fará calor em boa parte do RS. As faixas Leste e Sul terão sensação mais agradável ao longo da tarde.

Na próxima quarta-feira, a previsão é de chuva no Estado. Novas áreas de instabilidade voltam a atingir o Rio Grande do Sul e pancadas de água devem chegar entre a tarde e a noite. Pode chover forte no Oeste e na região da Campanha, com possibilidade de rajadas de vento. Pela manhã, as temperaturas sobem e a previsão é de sol à tarde.

Na quinta, sexta e no fim de semana, a previsão é de pancadas de chuva, com temperaturas um pouco mais altas. Na Capital, a mínima é de 21°C e a máxima de 30°C. Já em São Francisco de Paula, o clima deve ficar entre 14°C e 25°C.