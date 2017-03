CUT e centrais sindicais preparam protestos no RS nesta sexta-feira

Contra reformas

As centrais sindicais preparam para esta sexta-feira, em pelo menos 30 municípios do Rio Grande do Sul, uma série de atos contra as reformas trabalhista e previdenciária e em repúdio aos governos de Michel Temer e de José Ivo Sartori. Em Porto Alegre, o Dia Nacional de Mobilização, como é chamada a iniciativa, terá duas grandes manifestações, às 11h e a partir das 17h.

Pela manhã, segundo o presidente da Central Única dos Trabalhadores no Estado (CUT-RS), Claudir Nespolo, a concentração será em frente ao prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região, na Avenida Praia de Belas, nº 1.100. A intenção, com isso, é demonstrar apoio à Justiça do Trabalho.

No fim da tarde, o ápice das manifestações na Capital será na Esquina Democrática, no Centro. A concentração começa às 17h, e o ato deve se estender até a noite, com uma caminhada na região central.

— Vamos protestar em defesa da democracia, pelos direitos da classe trabalhadora, contra o governo ilegítimo Temer e contra os ataques do governo Sartori. Será uma preparação para a greve geral prevista para o dia 28 de abril — diz Nespolo.

No Interior, segundo o sindicalista, devem ocorrer movimentos semelhantes em municípios como Caxias do Sul, Pelotas, Alvorada e Santa Maria.