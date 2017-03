Estado pagará parcela de até R$ 500 a servidores nesta quinta-feira

Parcelamento

Os servidores estaduais ligados ao Executivo receberão mais uma parcela dos salários de fevereiro nesta quinta-feira. O valor será de até R$ 500. O restante, para quem recebe mais de R$ 3,5 mil, será pago até o dia 13 de março. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o Piratini, o pagamento foi possível devido ao incremento de receita com o pagamento do IPVA. Até o momento, 70% da folha foi quitada, assim como o terço de férias para 40% do magistério.

Nesta quinta também será pago os salários integrais dos servidores das fundações estaduais. Ao todo, R$ 27,4 milhões serão destinados para os cerca de cinco mil trabalhadores, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que recebem sem parcelamento no segundo dia útil de cada mês.

*Rádio Gaúcha