"Estamos fazendo todos os esforços para manter a possibilidade de doar todos os órgãos", diz pai de surfista

Tragédia no Rio

A família do surfista Lucas Zuch, por meio de nota assinada pelo seu pai, Paulo Roberto Fraga Zuch, afirmou que "está fazendo todos os esforços, com a dedicação imprescindível do corpo médico, para manter a possibilidade de doar todos os órgãos do atleta", que se afogou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na terça-feira passada, no dia 7 de fevereiro.



Surfista gaúcho que se afogou no Rio está "em coma, recebendo suporte intensivo"



Ainda segundo o comunicado, Paulo afirma que o gesto — de doar os órgãos do filho — "respeita uma vontade de Lucas e dá continuidade ao seu modo de encarar a vida".



Na noite desta segunda-feira, a assessoria de comunicação do Hospital Moinhos de Vento, onde Lucas está internado, afirmou, também em nota, que "está em coma Glasgow 3, recebendo suporte intensivo".



Conforme chefe do serviço de neurologia do hospital, doutora Sheila Martins, pacientes no nível três não abrem os olhos, não falam e não se movimentam, apresentando quadro de coma profundo.



Confira a nota na íntegra:



Neste momento de tanta dor para nossa família, aos amigos e para a comunidade do surfe, encontramos o conforto e o carinho que nos levam a seguir em frente. Estamos fazendo todos os esforços, com a dedicação imprescindível do corpo médico, para manter a possibilidade de doar todos os órgãos do nosso filho tão amado e tão saudável, a quem deles necessite.É a maneira que encontramos de agradecer ao universo toda a grandeza que nosso Lucas sempre nos proporcionou. Com esse gesto estamos respeitando uma vontade do Lucas e dando continuidade ao seu modo de encarar a vida, de desapego às questões materiais e proporcionar o bem e novas experiências para outras pessoas.

Paulo Roberto Fraga Zuch, pai do Lucas.



*Zero Hora