Homem morre após cair de telhado em Santa Maria 

Região Central

Um homem morreu após cair do telhado de uma empresa em Santa Maria, na região central do Estado, na manhã desta terça-feira. No momento do acidente, por volta das 11h30min, a vítima, identificada como Alexandre Powaczuk Hillal, 27 anos, e outros dois colegas estavam trabalhando na manutenção da cobertura da estrutura, segundo Elisandro Buss, um dos diretores da Serluz Metalúrgica, empresa na qual Hillal trabalhava. O prédio onde a equipe estava possui apenas um andar, de acordo com Buss.



Leia mais:

Tragédia da boate Kiss: TJ decide nesta quarta-feira se acusados irão a júri

Incêndio atinge colégio na zona sul de Porto Alegre

Vídeo: ladrão furta carro, quebra vidraça de loja e sai dirigindo em Santa Maria



O diretor confirmou que Hillal estava em horário de serviço quando se acidentou. O jovem foi socorrido pelo Samu e encaminhado com vida ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com Buss, o funcionário "estava utilizando todos os equipamentos de proteção necessários no momento da fatalidade". O diretor não soube precisar o que causou a queda. Hillal trabalhava há cerca de dois anos na Serluz Metalúrgica.

— Estamos dando toda a assistência necessária para a família. Todos nós da empresa estamos consternados e abalados com o fato — disse Buss.

Segundo a Polícia Civil da cidade, as causas da queda serão investigadas pela 3ª Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria.

*Zero Hora