Incêndio atinge colégio na zona sul de Porto Alegre 

Fogo em galpão

Uma área do Colégio João XXIII, na zona sul de Porto Alegre, foi atingida por um incêndio no início da noite desta terça-feira. Um galpão que é utilizado para armazenar produtos de manutenção da instituição de ensino foi tomado pelas chamas, segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. Ninguém ficou ferido no incidente, que foi controlado após cerca de uma hora e meia de ação da corporação. Três caminhões dos Bombeiros foram necessários para controlar as chamas. Quando o fogo começou, nenhum aluno estava nas dependências do colégio, apenas alguns funcionários, de acordo com os Bombeiros.



A estrutura fica em uma área isolada do restante do colégio, distante das salas de aula. Dentro do local, eram guardados, entre outros objetos, materiais para pintura, o que, segundo os socorristas, pode ter contribuído para que o fogo se alastrasse rapidamente.



O Colégio João XXIII, por meio de sua página no Facebook, informou que o incêndio "não deixou vítimas". No comunicado, a instituição também afirma que "as causas ainda não foram apuradas e nenhuma área pedagógica foi atingida".

"As aulas prosseguem normalmente nesta quarta-feira, 22 de março", conclui a nota.



*Zero Hora